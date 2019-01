France: le sexisme à visage découvert

Un rapport publié jeudi 17 janvier 2019, par la Haut Conseil à l’Egalité, en France, a montré que le sexisme bénéfice toujours d’une grande tolérance. Présentée comme le "premier état des lieux du sexisme en France", l'étude de 134 pages relève l'ampleur des violences et actes sexistes subis par les femmes, des insultes aux agressions en passant par les viols et les menaces. "Toutes infractions pénales confondues, 89% des victimes d'actes sexistes sont des femmes et 91% des mis en cause sont des hommes", notent les auteurs du rapport. Nous avons retenu quatre chiffres qui révèlent l'ampleur du phénomène.

Pour ce rapport, le Haut Conseil à l’Egalité s'est penché sur les injures sexistes qu'essuient quotidiennement les femmes en France. Selon les données recueillies, "en 2017, 1,2 million de femmes ont fait l’objet d’une injure sexiste, soit près d’une femme sur 20". Les insultes les plus fréquemment rapportées sont "salope" (27% des cas), "pute" (21%) et "connasse" (16%). Ces insultes ont rarement des conséquences pour ceux qui les profèrent. Bien que passibles d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, "seules 3% de ces injures font l’objet d’une plainte", indique le HCE. En 2017, seulement quatre condamnations pour injures sexistes ont été prononcées, note l'étude.

Source : AFP et Franceinfo