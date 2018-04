France : les Français se mobilisent contre la politique de Macron

Cheminots, personnels hospitaliers, postiers, fonctionnaires, étudiants : des milliers de personnes défilaient côte à côte jeudi, dans des manifestations partout en France et émaillées de heurts à Paris, à l'appel de la CGT et de Solidaires qui espèrent une « convergence des luttes » pour s'opposer à Emmanuel Macron.

Plus de 130 mobilisations étaient prévues dans toute la France. A Marseille, selon le comptage du cabinet Occurrence réalisé pour un collectif de médias, dont l'AFP, 5.700 personnes ont manifesté.

La police dénombrait 4.400 manifestants à Lyon et 4.500 à Rennes, environ 2.000 à Bordeaux et Strasbourg ou encore un millier ou plus à Perpignan, Montpellier, Nice ou Saint-Etienne.

« Macron, président des riches », « Macron l'arrogant », « Macron le valet des patrons »: sur les banderoles, les autocollants, les pancartes, des tags, hué par la foule à Montpellier, ou hurlé dans les porte-voix et micros par les représentants syndicaux, le nom du président était partout ciblé.