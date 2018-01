Gabes: 5 morts et 3 blessés dans un grave accident

Un grave accident de la route s’est produit dans la journée de vendredi 12 janvier vers 20h00, sur la route régionale n°107, au niveau de Matmata Jedida.

Deux voitures et une camionnette se sont heurtées provoquant la mort de trois personnes sur le coup et deux autres à l’hôpital régional de Gabès. Les trois blessés sont dans un état plus ou moins graves.

Des unités de la Protection civile et de la Garde nationale ainsi que plusieurs ambulances ont été dépêchés sur les lieux pour secourir les blessés.