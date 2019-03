GEELY bientôt sur les routes tunisiennes

La marque automobile Geely sera commercialisée en Tunisie au cours du mois de mars 2019. L’introduction des modèles de ce géant chinois s’inscrit dans le cadre d’un partenariat exclusif passé avec la société SOTUDIS, filiale du groupe AUTOMOBILES ZOUARI.

En effet, les voitures Geely seront les premiers véhicules particuliers à bénéficier d’un montage local dans l’usine MEDICARS à Sousse moyennant un premier investissement de 21 MD qui génèrera, à termes, la création de 500 emplois directs et indirects.

Les chaînes d’assemblage de cette usine ont engagé la production d’un premier modèle, en l’occurrence la Geely GC6, dont les commandes sont déjà ouvertes et dont la vente officielle démarrera dans les prochaines semaines.

Geely Automotive Holdings est le premier constructeur automobile privé en Chine basée à Hangzhou avec plus de 1,5 million de voitures vendues en 2018. Le groupe a racheté nombre d’entreprises et non des moindres et a passé des alliances stratégiques avec des leaders européens du secteur.

Il contrôle tout d’abord Volvo Cars qu’il a racheté en 2010 avec pour objectif de produire sur une plate-forme commune (Compact Modular Architecture) un certain nombre de véhicules dont notamment la Volvo XC40 sortie en 2017.

Le groupe Geely estime que tout le monde mérite une voiture raffinée. Pour ce faire, une plate-forme universelle doit être créée. En évoluant vers des plates-formes et des architectures modulaires universelles, les nouvelles technologies peuvent être développées plus rapidement et à moindre coût, donnant ainsi à chacun la possibilité de conduire une voiture raffinée

Li Shufu, le président de Geely, a également pris une participation de 9,69% dans le groupe allemand Daimler AG (Mercedes) devenant son actionnaire de référence et s'intéressant tout particulièrement aux technologies de Daimler pour la voiture autonome, notamment dans la connectivité par satellite avec internet. Plus encore, le groupe est propriétaire de LEVC, le fabricant des taxis londoniens, outre des participations importantes dans le constructeur de voitures de sport Lotus, le constructeur malaisien Proton et aussi dans la start-up Terrafugia qui travaille sur un concept de voiture volante.

Les véhicules Geely montés en Tunisie bénéficieront de la technologie du constructeur doublé du savoir-faire et de l’expérience tunisienne en matière d’assemblage, notamment la société MEDICARS qui compte dans son portefeuille d’autres marques tout aussi prestigieuse.