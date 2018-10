Ghannouchi annoncera la vision d’Ennahdha pour la Tunisie au cours de la prochaine décennie

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, annoncera ce samedi 27 octobre dans son discours à l'ouverture du symposium annuel à Hammamet la stratégie de son parti pour gouverner le pays au cours de la prochaine décennie, 2019-2029. Selon notre collègue Mohamed Yousfi de la radio Diwan FM qui cite des dirigeants du mouvement, Ennahdha formera une commission spéciale composée d’experts de tous bords dont des indépendants pour se pencher sur la mise en place de cette vision stratégique de la Tunisie à l’horizon de 2030.

Cette démarche a pour objectif de préparer un programme de décollage économique et social prenant en compte les variables géostratégiques et les développements locaux. Il s'agira d'une vision qui contribuera au dialogue national sur cette question et sur la manière dont l'État devra intervenir pour la résoudre.

Dans son discours prévu, Ghannouchi devrait clarifier la position de son parti sur les problèmes nationaux les plus urgents liés au remaniement, à l'avenir du gouvernement de Youssef, au consensus avec le président Béji Caid Essebsi, ainsi qu'aux accusations du Front populaire et du collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohammed Brahmi.

Le symposium annuel d’Ennahdha est le plus grand rassemblement de dirigeants et de responsables du mouvement. Il verra la participation des membres du bureau exécutif, du conseil de la Choura, d bloc parlementaire, des membres du gouvernement et des dirigeants régionaux et locaux.