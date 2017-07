Gigantesque incendie dans la plus grande raffinerie d’Europe

Un gigantesque incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans la raffinerie Shell de Rotterdam aux Pays-Bas, la plus grande d'Europe.

La société Shell a coupé toutes les usines du site, qui sont inter-connectées, car plusieurs d'entre elles sont hors usage à cause de la panne de courant provoquée par l'incendie.

Shell prévoit de pouvoir procéder à la mise à l'arrêt complète de son site de Rotterdam d'ici dimanche soir. Ceci peut en effet « prendre des heures, voire même plusieurs jours », a expliqué le porte-parole de Shell Pernis. « Ce ne sont pas des cafetières que l'on allume ou que l'on éteint en un claquement de doigt. »

Le feu avait pris cette nuit dans une centrale électrique à haute tension de la raffinerie Shell Pernis de Rotterdam qui est, avec environ 60 usines, la plus grande raffinerie d'Europe et l'une des plus grandes au monde.