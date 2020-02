Le conseil de la Choura du mouvement Ennahdha se réunira ce samedi matin, 15 février 2020, pour adopter une position définitive à propos de la composition du gouvernement d’Elyès Fakhfakh et ce, en fonction des résultats de la rencontre ayant réuni le président du parti Rached Ghannouchi et le chef du gouvernement désigné.

Abdelkrim Harouni a qualifié de "positive" la décision de Fakhfakh de reporter l’annonce de la composition de son gouvernement pour plus de consultations.

La rencontre hier entre le président de l’ARP et d’Ennahdha Rached Ghannouchi en présence de son chef de cabinet Habib Khedher, et du chef du gouvernement désigné Elyès Fakhfakh qui a duré près de quatre aurait abouti à une nouvelle distribution des maroquins. Ennahdha qui a émis de réserves sur certains noms et sur certains participants ainsi que sur sa part des portefeuilles ministériels aurait obtenu un « rappel » de rosi départements. Il s’agirait des ministères du développement régional de l’investissement et de la coopération internationale ou des finances, des collectivités locales et du transport ou du commerce.

Par contre, Fakhafakh n’aurait pas accédé à la demande d’Ennahdha d’élargir la ceinture politique pour intégrer le parti de Qalb Tounes.

Il est à rappeler que la chef du gouvernement désigné a reporté la présentation de son équipe au président de la République pour cet après-midi.