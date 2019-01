Grâce à Ooredoo, rechargez à distance votre badge Télépéage

Plus besoin de vous rendre à un point de vente de Tunisie Autoroutes pour recharger votre badge de Télépéage ! C’est désormais possible avec Ooredoo grâce à son nouveau service MobiCash « Recharge Badge Télépéage ». A partir de votre téléphone, vous pouvez en effet procéder à la recharge à tout moment et à distance. Facile, entièrement sécurisé et sans frais supplémentaires, le service est accessible à tous les abonnés Ooredoo disposant d’une carte bancaire ou carte prépayée MobiCash depuis le menu USSD *122#.

Ce nouveau service, fruit d’un partenariat scellé avec Tunisie Autoroutes sous le patronage du Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, s’inscrit dans la stratégie «Tunisie Digitale 2020».

À l’occasion de ce lancement, Youssef El Masri, Directeur général de Ooredoo Tunisie, s’est déclaré heureux de s’associer à ce service qui facilitera la tâche aux automobilistes et améliorera la fluidité de passage aux postes de péage. Opérateur technologique innovant et citoyen, Ooredoo s’investit pleinement en faveur de ses abonnés et de ses partenaires en leur offrant les facilités les plus utiles, a-t-il souligné.