Grand Tunis : reprise de la prière du vendredi et des marchés hebdomadaires

Les gouverneurs du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) ont annoncé mercredi la décision de la reprise des marchés hebdomadaires à compter du jeudi 19 août et ont invité les municipalités concernées à les organiser et à assurer le respect des protocoles sanitaires y afférents.

Dans un communiqué commun issu de leur réunion tenue ce jour, ils ont décidé la reprise de la prière du vendredi dans les mosquées le 20 août tout en appelant au respect des protocoles sanitaires la concernant.

Les gouverneurs ont maintenu en revanche l’interdiction des jeux de cartes et de la chicha dans les cafés et de la consommation sur place à partir de 22h et ce suite au recul de l’heure du couvre-feu à minuit.

Ils ont en outre mis l’accent sur la nécessité d’appliquer le communiqué de la présidence de la République publié ce jour en ce qui concerne les horaires du couvre-feu pour les personnes et les véhicules.