Groupe Nidaa Tounes : Soufien Toubal de nouveau à la commande

Au cours de la journée parlementaire organisée samedi 6 octobre 2018, le député Soufien Toubal a été réélu à la tête du groupe de Nidaa Tounes. Cette journée à laquelle ont pris part une vingtaine de membres a été l’occasion d’élire les présidents des commissions et les assesseurs.

A la suite de cette journée Mohamed Ben Souf, assesseur du président de l’ARP chargé de l’information et de la communication a annoncé sa démission en soulignant dans un post sur sa page Facebook que le groupe de Nidaa Tounés n’est plus l’espace à même de représenter le parti, puisqu’il a dit-il renversé les équilibres politiques et a contredit la logique des lois parlementaires, selon ses propres mots.

Nontons que l'hémorragie continue au seind du groupe parlemenatire qui a chuté à 38 membres.