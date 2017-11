Habib Essid entendu dans l'affaire de Chafik Jarraya

Fayçal Jadlaoui, avocat de l’homme d’affaires Chafik Jarraya, arrêté depuis le 23mai dernier, a déclaré, vendredi 3 novembre 2017, que l’ancien chef du gouvernement Habib Essid a été entendu par le juge d’instruction militaire dans la même affaire qui concerne son client et ce en plus de l’ancien ministre de l’intérieur Najem Gharsalli.

Dans cette même affaire, Imed Achour, ancien directeur des services spéciaux au ministère de l’Intérieur a été aussi entendu d’abord en tant que témoin et ensuite en tant qu’accusé. Un mandat de dépôt a été émis contre lui.

Auparavant, Saber Laajili ancien chef de la brigade antiterroriste, a été à son tour écroué dans la même affaire de Chafik Jarraya.

Jadlaoui a fait savoir qu’Imed Achour était au début entendu en tant que témoin, par la suite il a été entendu en tant qu’accusé dans la même affaire.