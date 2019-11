Habib Jomli serait-il capable de former son gouvernement loin de toutes les pressions ?

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jomli va entamer à partir de lundi 18 novembre 2019, les consultations pour la formation du nouveau gouvernement. Il a reçu la lettre de désignation vendredi 15 novembre des mains du président de la République Kais Saied et il dispose d’un mois renouvelable une seule fois pour lui présenter son équipe. Selon l’article 89 de la Constitution, « si le Gouvernement n’est pas formé au terme du délai fixé ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas obtenue, le Président de la République engage, dans un délai de dix jours, des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum d’un mois. Si dans les quatre mois suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au Gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard ».

Pour le moment, on n’est pas encore là. Jomli dont le choix par Rached Ghannouchi le président du mouvement Ennahdha a surpris plus d’un, étant donné son manque d’expérience dans la gestion des affaires de l’Etat, se dit prêt à former un gouvernement de compétences et être capable de résister à toutes les pressions et surtout pouvoir dire non à Ennahdha et son président. Il se défend de son appartenance à Ennahdha et se déclare indépendant, alors qu’il a été nommé secrétaire d’état à l’agriculture dans le premier gouvernement da la Troïka dirigé par Hamadi Jebali sur le quota du mouvement de Ghannouchi. « Je suis indépendant et je le resterai toujours », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il choisira les membres de son gouvernement en toute liberté et en toute indépendance ».

Entre temps Youssef Chahed a été chargé par le chef de l’Etat d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Cette période pourrait durer quatre mois et aller jusqu’au 17 Joumada II 1441 c’est-à-dire 14 mars 2020.