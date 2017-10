Hafedh Caid Essebsi accuse des parties d’avoir tout fait pour salir Slim Chaker

Arès avoir participé aux funérailles du ministre de la santé et membre fondateur de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi le directeur du parti a accusé, dans un statut sur sa page Facebook, des parties, sans les nommer, d’avoir mis la pression sur le défunt en propageant des allégations mensongères sur lui. Il s’est dit surpris de voir ces personnes qui, à travers les réseaux sociaux, de salir Slim Chaker en l’accusant de corruption et de malversation. Elles ont tout fait, a-t-il ajouté, pour empêcher son retour dans le gouvernement. Mais, en réalité, Slim Chaker est l’exemple de l’honnêteté et de l’intégrité. Père de quatre enfants, il vit dans une maison à la cité Al Aouina qu’il a construite grâce à un prêt bancaire qui n’a pas encore été remboursé.

Essebsi Junior qui a mis la photo du disparu en noir et blanc sur sa page, promet des révélations sur ces personnes qui ont sali le défunt.