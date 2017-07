Hafedh Caid Essebsi au secours de Slim Riahi

Le président de l’UPL Slim Riahi est dans la tourmente après le gel de ses avoirs et les soupçons de blanchiment d’argent qui pèsent sur lui et qui l’empêchent de dormir. Se trouvant dans la ligne de mire du gouvernement et se sentant menacé par cette guerre contre la corruption, il a cherché des alliances pour se protéger contre tout risque.

Son ami Borhen Bsaies, le président du département politique de Nidaa Tounes, s’est rappelé aux bons souvenirs du président de son club chéri, le Club Africain, qui, à un certain moment, lui a porté secours quand il était dans de mauvais draps. Il lui a tendu la perche en faisant, d’abord, fondre la glace entre lui et Hafedh Caid Essebsi, le directeur exécutif du parti. Grâce à ses bons offices, un rapprochement est en cours entre les deux hommes qui ont repris langue. Ce rapprochement pourrait aboutir à la fusion des deux partis et des deux groupes parlementaires