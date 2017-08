Hafedh Caid Essebsi fait le portrait de Bourguiba

Dans un post rédigé en Français et publié, le 3 août, sur sa page Facebook, le directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi fait « le portrait du combattant suprême (Habib Bourguiba) en hommage à sa mémoire ».

« L’œuvre du bâtisseur visionnaire Habib Bourguiba, sa pensée réformiste et sa vision du progrès, restera ancré à tout jamais dans le conscient collectif tunisien pour : une Tunisie libre, moderne et tolérante...

Bourguiba a autant marqué l’histoire de son peuple que celle de l'humanité à travers son combat pour le droit à la dignité et la liberté des peuples à disposer de leur destin politique et humain.

Habib Bourguiba a conduit son pays à l’indépendance puis fondé la seconde république civile du monde arabe après celle du Liban...

Les actions de Bourguiba sont nombreuses : urbanisation, scolarisation, santé, libération et l'émancipation des femmes, la bataille pour le développement et l'édification d’un État tunisien moderne.

Parmi ses acquis sociétaux figure le Code du statut personnel (CSP) qui est adopté quelques mois après sa prise du pouvoir, interdisant la polygamie et accordant aux femmes le droit au divorce.

Sa priorité est donnée à l’éducation et à la santé au détriment de l’armement.

Parmi les priorités de son action politique figurent le développement de l’éducation, la défense de l’égalité entre hommes et femmes, le développement économique et une politique étrangère équilibrée...

Il fait aussi promulguer une nouvelle constitution le 1er juin 1959, réorganise l’administration, instaure l’éducation obligatoire, réduit l’influence des chefs religieux sur la magistrature et instaure des tribunaux civils...

il met en place un enseignement moderne obligatoire, légalise l’avortement et lance un programme de planning familial…

Sous son règne, l’économie a connu, malgré des turbulences, une croissance constante, et également diversifiée, avec le développement des industries (énergie, textile, électronique…), le tourisme et l'agriculture...

Ses positions sur les grandes questions internationales, étaient souvent marquées du réalisme et pragmatisme politique, lui ont valu un respect sur la scène internationale.

Homme de dialogue et de paix, avec un attachement à la légalité internationale.

Partisan de la «politique des étapes», il préconise, dès 1947, l’acceptation du plan de partage de la Palestine établi par les Nations unies. Lors d’un discours prononcé à Jéricho le 3 mars 1965, il rappelle que «la politique du tout ou rien n’avait mené en Palestine qu’à la défaite». Sous son égide, l’OLP a trouvé refuge à partir de 1982 à Tunis...

Bourguiba : « Le colonel Kadhafi me donne l’impression d’être un rêveur. Il est jeune, franc, il dit ce qu’il croit. Ses convictions sont faites, mais sur des bases tout à fait loin des réalités ».

En quelques brèves années, Bourguiba a réussi, avec des moyens très modestes, à renforcer et à moderniser l’État, à réformer la société et à réconcilier le peuple avec son temps.

Selon BCE dans son ouvrage « Habib Bourguiba, le bon grain et l’ivraie » :

"Bourguiba ne pouvait être parfait et que son action (malgré son importance) ne pouvait être exempte de reproches : oui Bourguiba a commis des fautes, mais il a aussi semé un bon grain : « Le bon grain est semé. Il a levé. Il appartient à la jeunesse de ce pays de veiller à le préserver, à l’épurer et à lui épargner à jamais d’étouffer sous l’ivraie »...

Conclusion :

J'ai dressé ce portait du Zaim Habib Bourguiba afin de rendre hommage à ce grand homme avant-gardiste et premier Président de la République Tunisienne, pour que son œuvre demeurera à jamais gravé dans nos mémoires !

Que son âme repose en paix ! »

Hafedh C.E