HalalBooking.com annonce des ventes records en janvier et février

Le PDG de HalalBooking.com, Elnur Seyidli, est fier de participer à l’ITB avec son équipe, représentant l'un des secteurs touristiques les plus récents et les plus dynamiques au monde. La société a son siège social au Royaume-Uni et est la première plate-forme de recherche et de réservation en ligne d’hôtels et de villas pour les voyageurs soucieux de l’aspect halal pendant leurs vacances.



Halalbooking.com poursuit son histoire de succès en annonçant des ventes records durant les deux premiers mois de l’année. Seyidli affirme : « Nous avons eu un départ merveilleux en 2018 en nous appuyant sur le succès continu des dernières années. En janvier et février, nous avons réalisé une croissance annuelle 2,5 fois plus élevée. »



Il ajoute : « De plus, je suis ravi d'annoncer que M. Bas Lemmens, co-fondateur de Booking.com, rejoint HalalBooking en tant que membre non exécutif du conseil d'administration. Bas a 18 ans d'expérience dans le secteur des voyages en ligne et est actuellement PDG de Meetings.com (qui fait partie d'HotelPlanner). Il aidera l'équipe de CxO à atteindre le but de licorne de HalalBooking. "



« Crise du tourisme ? Nos ventes vers la Turquie ont doublé en 2016 et une nouvelle fois en 2017 »



Le Directeur Marketing (CMO) de HalalBooking.com, Ufuk Secgin, affirme à l’ITB : « Nous enregistrons des réservations pour des hébergements en Turquie de touristes provenant de plus de 75 pays à travers le monde, bien que nos plus grands marchés demeurent l’Allemagne et le Royaume-Uni. Nous avons constaté que nos clients des deux marchés et des autres pays de l'UE étaient extrêmement fidèles et étaient toujours prêts à se rendre en Turquie au cours des deux dernières années. Nous n'avons rencontré aucune des difficultés rapportées par d'autres agences de voyages - en fait, au contraire, nos ventes en Turquie ont doublé en 2016 et de nouveau en 2017. Nous avons apporté 35 000 touristes en Turquie en 2017 et nous sommes sur le point de renouveler cette double croissance en 2018 visant env. 70 000-80 000 clients se rendant en Turquie via HalalBooking.com.



Seçgin poursuit : « Nos clients aiment la Turquie et sont des visiteurs très dépensiers. L'une des grandes attractions est la délicieuse cuisine turque, donc ils aiment manger dehors et aiment également faire du shopping. »



Antalya est la destination turque la plus populaire de l'entreprise, où se trouvent certains des meilleurs hôtels halal au monde, mais le site propose également d'autres stations balnéaires turques ainsi que des hôtels citadins, thermaux et même un hôtel de ski à Uludag. En effet, HalalBooking.com a signé des droits exclusifs pour commercialiser deux des plus grandes stations balnéaires de Turquie, Bera Alanya Resort et Wome Deluxe. Ces hôtels seront désormais disponibles sur le marché international exclusivement via HalalBooking.com.



Nous élargissons notre portefeuille d’établissements considérablement en 2018



Le COO (Chief Operating Officer) de HalalBooking Enver Cebi a déclaré : « HalalBooking.com a développé une nouvelle technologie permettant aux hôtels d'ajouter automatiquement leurs informations et tarifs sur le site. Nous prévoyons une augmentation rapide du nombre d’hébergements, dans le but d'établir une liste de 10 000 établissements d'ici fin 2018. Une grande partie de ceux-ci se situeront dans les grandes villes européennes telles que Paris, Rome et Londres. Il sera également mis l'accent sur les stations balnéaires dans des pays comme l'Espagne et les hôtels spa et thermaux dans des pays tel que la Bosnie. Un certain nombre de destinations d'Asie du sud-est seront également lancées en 2018, notamment la Malaisie, Bali/Indonésie, les Maldives, Singapour et la Thaïlande. »

Communiqué de presse