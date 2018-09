Hamma Hammami accable Youssef Chahed

Le porte-parole du Front Populaire, Hamma Hammami, déclare à l’agence TAP que Youssef Chahed, est « le responsable direct de la situation actuelle déplorable ». Le gouvernement qu’il considère comme le bras de l’exécutif doit, selon lui, tomber impérativement, mais ne doit pas être remplacé par un autre gouvernement de coalition qui maintiendrait les « mêmes choix stériles ».

En marge de la réunion du Conseil national du parti des travailleurs tenue, dimanche, à Tunis, H.Hammami insiste sur la nécessité de proposer une alternative et d’élaborer des programmes permettant de « sauver le pays »des crises politique, économique et sociale qu’il traverse aujourd’hui. Il appelle toutes les forces vives et démocratiques ainsi que les communicateurs, les intellectuels et les créateurs à « assumer » leurs responsabilités face à la coalition au pouvoir qu’il accuse de « pousser le pays dans le gouffre, de le vendre à l’étranger et de le soumettre à ses injonctions ».

Evoquant la « crise politique complexe » au sein de la coalition qui oppose la Kasbah et Carthage, ou qui sévit à l’intérieur de Nidaa, entre Nidaa et Ennahdha, ou entre les signataires du document de Carthage, il considère que ces « luttes au pouvoir » ne servent pas l’intérêt général et « paralysent les rouages de l’Etat ».