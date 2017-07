Hamma Hammami craint d’être la cible de terroristes

Le porte-parole du Front Populaire, Hamma Hammami, a estimé samedi que « les terroristes peuvent être tentés » par la levée de sa protection rapprochée et de s’en prendre aux dirigeants du Front Populaire, affirmant que cette décision « a un caractère politique et traduit une conception antidémocratique de l’Etat de l’autorité au pouvoir ».

S’exprimant devant la presse en marge de sa participation à un meeting populaire organisé par la section régionale du FP à Sfax, à l’occasion de la commémoration de l’assassinat de Mohamed Brahmi, Hammami ajouté que le « Front Populaire en tant force politique la plus attachée à la révolution et aux intérêts du peuple tunisien a été et demeure un objectif du terrorisme ».

« Malgré tout, le Front Populaire maintiendra le cap sur ses orientations et positions et il est prêt à donner plus de martyrs à la Tunisie et restera une équation difficile dans l’opposition à la coalition réactionnaire au pouvoir ».

Au sujet des prochaines élections municipales, Hamma Hammami a annoncé que le FP « se présentera dans toutes les circonscriptions avec des listes de coalition et autres listes nationales ».

Il a exprimé d’autre part au nom du Front Populaire le soutien total aux journalistes de Cap FM, affirmant que « la dictature commence par la répression de la presse et de la liberté d’expression ».

Le meeting, organisé avenue Hedi Chader à Sfax en présence d’un nombre limité de personnes encadrés par un important dispositif de sécurité, s’est déroulé en présence de membres du conseil central du FP, notamment Mbarka Brahmi, veuve du martyr Mohamed Brahmi, et Ahmed Seddik.

Il est à rappeler que Radhia Nasaroui, la femme de Hamma Hammami est entrée en grève de la faim pour protester contre la levée de la protection rapprochée à son mari.