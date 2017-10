Hamma Hammami tient toujours aux élections anticipées

Le porte-parole du Front Populaire Hamma Hammami a réitéré son appel à des élections législatives et présidentielle anticipées.

« La situation du pays et les choix du gouvernement servant les intérêts d'une dizaine de familles et qui sont dictées par des parties étrangères, loin des préoccupations du peuple, exigent l'organisation d'élections anticipées », a martelé le dirigeant du FP samedi dans une déclaration à l'agence TAP lors d'un meeting organisé à Beja à l'occasion du 5ème anniversaire de sa constitution en présence figures du Front, notamment de Zied Lakhdar et Mbarka Brahmi.

Hammami a réitéré le rejet du Front Populaire de la loi des finances "qui prévoit une augmentation des prix, le gel des recrutements et la révision du système de compensation".

« La plupart des experts ont démontré que la Tunisie est au bord de la banqueroute et le taux d'endettement a atteint un niveau inégalé ce qui va amplifier la pauvreté et frappera de plein fouet la classe sociale moyenne », a-t-il fait valoir.

Hamma Hammami a ajouté que le FP "a toujours présenté des propositions (pour sortir de la crise) mais est toujours accusé d'adresser des critiques". Il a lancé un appel aux partisans du Front Populaire "à lutter contre l'abattement, à défendre leurs valeurs, à se resserrer autour du peuple pour lutter contre le système de gouvernement corrompu dont le seuls faits d'armes sont une économie parallèle dépassant les 50 % et l'aboutissement à la faillite".

De son côté, Zied Lakhdar, secrétaire général du Parti des Patriotes démocratiques unifié et dirigeant du FP, a affirmé que le Front Populaire « donnera la preuve lors des débats sur la loi des finances à l'ARP que cette loi est faite sur mesure pour 200 familles qui dirigent la Tunisie ».

« Les choix économiques sont au service aussi des grands capitaux au détriment des travailleurs, dont le Contrat de Dignité qui profit au chef d'entreprise », a-t-il ajouté.

Lakhdar a condamné d'autre par « la campagne systématique visant le FP pour semer le doute sur son unité, faire taire sa voix et remettre en question la révolution ».

« Le Front Populaire se prononce pour laisser le choix au peuple afin de choisir ses dirigeants lors d’un scrutin honnête sans l'influence de l'argent sale et des appareils de répression », a-t-il plaidé, tout en appelant « les militants du FP à adhérer au peuple, à resserrer leurs rangs et à préserver leur esprit militant ».

Lakhadar a qualifié d'autre part de « martyrs des choix de Beji Caid Essebsi et Rached Ghannouchi ainsi que du capitalisme sauvage » les jeunes tunisiens morts noyés dans leur tentative d'atteindre l'autre rive, en allusion au drame de la collision il y a plus de dix jours entre une embarcation de migrants tunisiens clandestins avec un navire de la marine nationale, au large de Kerkennah, qui avait fait plusieurs dizaines de victimes.