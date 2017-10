Hammadi Agrebi immortalisé

Une statue à l'effigie de l'ex-gloire du football tunisien et du CS Sfaxien, Hammadi Agrebi, a été installée samedi soir en face du stade Taieb Mehiri à Sfax où il avait évolué depuis les années soixante jusqu'aux années quatre-vingt.

La cérémonie d'installation de la statue de Hammadi Agerbi, l'ex-milieu de terrain du club sudiste et de la sélection nationale, surnommé « le magicien des deux générations » s'est déroulée en présence de plusieurs responsables régionaux, du président du CS Sfaxien, Moncef Khemakhem, des anciens dirigeants Abdelaziz Ben Abdallah et Slaheddine Zahaf, ainsi que du président des Socios Abdelaziz Makhloufi et d'anciens coéquipiers du joueur, notamment Mokhtar Dhouib.

Elle s'est déroulée en l'absence de Hammadi Agrebi lui-même pour des raisons médicales et avec la présence modeste des supporters de la formation « noir et blanc ».

« L'installation d'une statue à l'effigie du magicien des deux générations et symbole emblématique du football tunisien Hammadi Agrebi immortalisera ce joueur hors pair qui restera une icône pour les générations futures pour ses prouesses techniques et sa grande moralité », a souligné Moncef Khemakhem à cette occasion.

Il a souhaité prompt rétablissement au joueur âgé de 66 ans « pour pouvoir visualiser en personne cette statue érigée à sa gloire et qui constitue un signe de reconnaissance pour sa grande carrière ».

Pour sa part, le président de la délégation spéciale (municipalité) de Sfax Imed Sebri a souligné que « la mise en place de cette statue de Hammadi Agrebi sur le carrefour faisant face au stade Taieb Mehiri est la moindre récompense à cette figure emblématique du football qui a inspiré ses milliers de fans ».

De son côté, l'animateur radio Abdelkarim Ketata a déploré l'absence de Hammadi Agrebi, « symbole de la ville de Sfax », de cette cérémonie et le nombre modeste des supporters du club présents lors de la cérémonie.

La décision de mettre en place une statue à l'effigie de l'ex-joueur de la sélection nationale, qui simule une drible de Hammadi Agrebi balle au pied, a été prise par la municipalité de Sfax. L'œuvre qui a été réalisée par le sculpteur Mohamed Kechaou pour un coût total de 30 mille dinars.

Haute de 2,50 m, la statue est produite à partir de la résine polyester et couverte d'une matière dorée non inflammable.

Hammadi Agrebi, de son vrai nom Mohamed Ben Rhaiem, né le 20 mars 1951 à Sfax, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs tunisiens de tous les temps, avec Tarak Dhiab, son partenaire en sélection avec lequel il a brillé lors de la coupe du monde 1978 en Argentine.