Hammamet accueille le 2ᵉ Forum arabe sur les industries culturelles et créatives

Le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), organise, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, et en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), le deuxième Forum régional arabe sur les industries culturelles et l’économie créative dans le monde arabe, qui se tiendra du 27 au 29 novembre 2024 à Hammamet.

Ce forum, informe le ministère sur sa page officielle, s’inscrit dans le cadre de la réévaluation de la politique culturelle visant à soutenir les industries créatives, qui représentent un moteur essentiel de l’économie à travers les arts : le cinéma, la musique, l’artisanat, tout en offrant des opportunités d’emploi pour les communautés locales, contribuant ainsi à la croissance économique régionale et au renforcement de l’identité culturelle et artistique.

L’objectif de ce forum est de mettre en avant l’importance du développement des industries créatives et de leur rôle dans la réalisation d’un développement durable dans les pays arabes.

L’accent sera également mis sur les moyens d’intégrer les industries créatives dans les politiques économiques, sociales et environnementales afin de promouvoir une croissance globale et durable dans le monde arabe.