Hatem Ben Salem rassure les suppléants : votre dossier sera réglé

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, a déclaré, lors d’un point de presse tenu jeudi 14 septembre à Tunis, que le dossier des professeurs et instituteurs suppléants sera réglé dans les prochaines heures.

« Ce dossier est classé parmi les priorités du gouvernement », a souligné le ministre, affirmant que la régularisation de la situation de ces enseignants s’inscrit dans la volonté d’assurer le bon démarrage de l’année scolaire 2017/2018.

L’objectif, a-t-il dit, étant de préserver les droits de ces enseignants tout en veillant à ne pas ruiner les finances publiques, ajoutant que la solution est actuellement en train d’être discutée avec la partie sociale.

Ben Salem a indiqué que son département œuvrera à assurer une bonne gouvernance en matière du recrutement des professeurs et instituteurs, soulignant que la réforme éducative reposera obligatoirement sur une approche consensuelle et participative.

Il a, par ailleurs, fait observer qu’il n’y aura pas de nouveautés pour cette nouvelle année scolaire sauf celle relative au calendrier scolaire qui a été révisé.

En effet, ce calendrier prévoit six semaines de cours et une semaine de vacances. L’objectif étant d’harmoniser ce calendrier avec les vacances universitaires et celles des centres de formation professionnelle durant la seconde moitié du mois de décembre.

S’agissant du régime des examens, le ministre a fait savoir que le système adoptée lors de l’année scolaire 2016/2017 qui repose notamment sur le régime du contrôle continu sera maintenu, précisant qu’une circulaire sur les dates des examens sera adressée la semaine prochaine, à tous les établissements éducatifs et les commissariats régionaux de l’éducation.

Sur un autre volet, il a estimé que les cours particuliers ne devraient pas permettre de porter atteinte à la dignité de l’élève et de l’enseignant, mettant l’accent sur la nécessité de réglementer ces cours.

Le nombre global des élèves inscrits dans les différents cycles d’enseignement s’élève à 2 millions 88 mille au titre de cette année scolaire, contre 2 millions 47 mille au titre de l’année écoulée.