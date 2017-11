Hatem Boulabiar à Yassine Brahim : « tais toi et casse toi »

Réagissant aux déclarations de Yassine Brahim, chef du parti Afek Tounes, concernant l’échec du consensus entre Ennhdha et Nidaa Tounes, le membre du conseil de la choura du mouvement Ennahdha, Hatem Boulabiar lui a répliqué dans des termes très durs en l’appelant à « se taire et à se casser ».

Dans un statut publié sur sa page Facebook, Boulabiar a rappelé à Yassine Brahim que « ce gouvernement que tu dénigres compte deux ministres d'Afek, en l’occurrence Faouzi Ben Abderrahman, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Riadh Mouakher, ministre de l’Environnement et des collectivités locales. Ainsi que deux secrétaires d’Etat : Hichem Ben Ahmed, secrétaire d’État auprès du ministre du Commerce, chargé du Commerce extérieur et Abdelkadous Saâdaoui, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse ».

Il a ajouté « alors, un peu de décence. Ou on est solidaire avec le gouvernement auquel on participe avec 6 départements ministériels ou on le quitte décemment ». Et de conclure en « terme plus simple :

Tais-toi ou Casses-toi ».