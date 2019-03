Hédi Majdoub conseiller auprès du secrétaire général du Conseil arabe des ministres de l'intérieur

L'ancien ministre de l'intérieur Hédi Majdoub a été nommé conseiller auprès du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’intérieur, au cours de leur 36ème session tenue dimanche 03 mars à Tunis.

Le secrétariat général du Conseil dont le siège se trouve à Tunis, est considéré comme l’organe exécutif technique et administratif du conseil. Il est chargé de la préparation des réunions du conseil, de la réception et la diffusion des documents, rapports et décisions du conseil et ses commissions. Mais également mener toute mission exigée par les travaux du conseil ainsi que le suivi de l’application de toutes les décisions et stratégies dans les divers domaines sécuritaires.