Hédi Majdoub dément avoir présenté sa démission

Le ministre de l’intérieur Hedi Majdoub a démenti les informations qui ont circulé ces derniers temps concernant sa démission de son poste. Il affirmé en marge de sa visite au gouvernorat de Jendouba et l’inauguration du poste frontalier avancé Ghardimaou et l’inspection des postes et districts sécuritaires, que les rumeurs de sa démission sont infondées et que sa présence parmi les agents est la preuve qu’il est toujours à la tête du ministère.

Il a également affirmé que la menace terroriste est toujours d’actualité et les unités sécuritaires sont prêtes à défendre le pays et faire face au terrorisme.