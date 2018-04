HLi certifiée ISO 27001

Remise de la certification de Monsieur Moez Arfaoui (Directeur d’audit de la TÜV Rheinland Maghreb)à Mr Fakher ZOUAOUI (Directeur Général de HLi)

HLi, un acteur de référence dans la transformation digitale, a lancé son projet stratégique de la certification ISO27001 depuis 2017 dans la mise en place du management de la sécurité de l’information.

Se basant sur deux axes :

Etre conforme avec les standards internationaux en terme de qualité et de sécurité

Répondre aux exigences de ses clients qui deviennent de plus en plus sensible à cet aspect de sécurité de l’information notamment dans les secteurs pour lesquels elle opère à savoir les télécoms et le secteur financier.

Son objectif est de mettre en confiance ses clients par rapport à leurs données en maitrisant les risques informationnels. Dans un contexte de menace cybernétique, de technologies dirigées de plus en plus vers le Cloud et d’ouverture sur internet.

Grâce à cette certification autour du SMSI et la monté en compétence de ses équipes sur la sécurité de l’information. HLi est aujourd’hui capables de faire profiter ses clients des bonnes pratiques selon les normes internationales autour de la sécurité de l’information.

La sécurité de l’information porte sur 3 volets :

La confidentialité (non divulgation de l’information)

La disponibilité (physique, humaine, documentaire, sauvegarde, etc.)

L’intégrité

Le projet de la certification a pris un an de travail et d’investissement à tous les niveaux chez HLi :

Diagnostic du système, audit réglementaire validé par l’Agence Notionnel de la sécurité Informatique, revue de la politique de sécurité, les procédures de travail, la mise en place des outils et équipements nécessaires, la sensibilisation des équipes et également de ses partenaires et au final un audit par la société TUV.

Les mesures prises pour cette certification

Des mesures prises à tous les niveaux : Organisationnel, procédure de travail, sensibilisation du personnel avec un cursus de formation, compétence de ses équipes sur la SDLS (Secure Development Life Cycle)

HLi, grâce à cette certification assurera de:

Mettre sa clientèle en confiance par rapport à leurs données

Maitriser les risques informationnels

Respecter la conformité légale et réglementaire

Garantir de la continuité de service de ses clients.

L’après certification ISO27001

Grâce à cette certification HLi fait désormais partis aujourd’hui des quelques sociétés de services tunisiennes qui disposent d’un système de management intégré de qualité et de sécurité.

Assurer les standards et le maintien de la certification ISO27001 et travailler sur la conformité GDPR (la loi européenne de protection des données) qui va entrer en vigueur le 25 mai 2018 est son challenge pour le futur.