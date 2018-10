IBM Food Trust étend son réseau blockchain

IBM a annoncé l’élargissement de son réseau de chaîne de distribution alimentaire, IBM Food Trust. Le réseau Cloud basé sur la blockchain fournit aux distributeurs, fournisseurs, producteurs et aux industriels de l’agro-alimentaire participants des données provenant de l'ensemble de l'écosystème alimentaire, ce qui permet une traçabilité, une transparence et une efficacité accrues.

Le réseau est désormais disponible dans le monde entier après 18 mois de tests, durant lesquels des millions de produits alimentaires individuels ont été tracés par les distributeurs et les fournisseurs.

L’écosystème des participants au réseau continue de croître, et aujourd’hui, Carrefour, l’un des leaders mondiaux de la distribution, a annoncé qu'il utiliserait le réseau blockchain IBM Food Trust pour renforcer ses actions en matière d'excellence alimentaire. Comptant parmi les principaux acteurs mondiaux de la grande distribution avec plus de 12 000 magasins dans 33 pays, Carrefour utilisera initialement cette solution dans ses magasins pour renforcer la confiance des consommateurs dans un certain nombre de produits de la marque Carrefour. Conformément au programme Act for Food du distributeur, la solution devrait être étendue à toutes les marques Carrefour dans le monde entier d’ici 2022.

« Être un membre fondateur de la plateforme IBM Food Trust est une formidable opportunité pour Carrefour d’accélérer et d’élargir l’intégration de la technologie blockchain à nos produits afin de fournir à nos clients une traçabilité sûre et incontestable », a déclaré Laurent Vallée, Secrétaire Général de Carrefour. « Cela marque une étape décisive dans le déploiement d'Act for Food, notre programme mondial d'initiatives concrètes en faveur de la transition alimentaire. »

En utilisant la blockchain pour sécuriser les transactions, les aliments peuvent rapidement être retracés jusqu’à leur provenance en quelques secondes au lieu de plusieurs jours ou semaines. Contrairement aux bases de données traditionnelles, les attributs de la blockchain et la possibilité de maîtriser les permissions de chaque donnée permettent aux membres du réseau d'obtenir un nouveau niveau de confiance dans l'information. Les transactions sont approuvées par plusieurs parties, conduisant à une version unique immuable de la vérité.

« La valeur actuelle de la confiance réside dans la transparence et elle est obtenue dans le domaine de la sécurité alimentaire lorsque la responsabilité est partagée », a souligné Bridget van Kralingen, senior vice president, IBM Global Industries, Clients, Platforms and Blockchain. « Cette approche collaborative est la manière dont les membres d'IBM Food Trust ont démontré que la blockchain pouvait renforcer la transparence et apporter des améliorations significatives à la traçabilité alimentaire. En fin de compte, cela procure des avantages économiques aux participants et un produit meilleur et plus sûr aux consommateurs. »

La gouvernance d’un réseau partagé

IBM Food Trust utilise un modèle décentralisé afin de permettre à plusieurs membres participants à la chaîne d'approvisionnement alimentaire - des producteurs aux fournisseurs en passant par les distributeurs - de partager les informations relatives à l'origine et la provenance des aliments, les données de traitement et les informations de livraison sur un réseau blockchain avec permission. Chaque nœud de la blockchain est contrôlé par une entité distincte et toutes les données de la blockchain sont chiffrées. Les fonctionnalités décentralisées du réseau permettent à toutes les parties de travailler ensemble pour garantir la fiabilité des données.

En tant que l’un des réseaux de blockchain en production les plus importants et les plus actifs à ce jour, les membres d’IBM Food Trust ont mis au point un modèle de gouvernance complet pour le réseau afin de garantir que les droits et les informations de tous les participants seront gérés et protégés de manière appropriée.

Le modèle de gouvernance garantit que chaque membre respecte le même ensemble de règles. Les entreprises qui publient des données sur la blockchain continuent de les posséder, et le propriétaire des données est le seul à pouvoir décider si les données peuvent être visibles ou partagées sur le réseau. Des considérations importantes en matière de gestion de réseau de blockchain ont été abordées, notamment la saisie de données, l'adhésion, l'interopérabilité, la sécurité et les exigences matérielles, tout en fournissant un moyen cohérent de normalisation des données.

IBM Food Trust est disponible sous forme d’abonnement pour les membres de l'écosystème de l'alimentation qui le rejoigne.