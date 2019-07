Il y a cinquante ans, l’Homme marchait sur la lune

Il y a cinquante ans, un million de personnes assistent sur les plages de Cap Canaveral (États-Unis) au décollage de la navette spatiale Appolo 11, en partance pour la Lune. Trois jours plus tard, le 21 juillet 1969, 600 millions d'humains se pressent devant les rares téléviseurs disponibles.

Aujourd’hui, seules les personnes nées avant les années 1970 peuvent se souvenir de ce moment incroyable, souvent perçu comme le plus grand exploit technologique de l'Histoire. Mais l'épopée de la mission Apollo 11, qui avait pour but de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans la course à l'espace, a marqué l'humanité toute entière. Si l'on se remémore aujourd'hui l'exploit des astronautes qui la composaient, à savoir Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin et Michael Collins, c'est parce qu'Apollo 11 fête en ce moment ses 50 ans. Lancée le 16 juillet 1969 depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, la mission d'alunissage a atteint son but quelques jours plus tard, le 20 du même mois.

Il était en effet très exactement 22h56 (heure américaine), 02h56 GMT (temps universel) dimanche 20 juillet 1969, quand l'Homme a effectué son premier pas sur le satellite naturel de la Terre. C'est alors l'astronaute américain Neil Armstrong, commandant de la mission d'alunissage Apollo 11, qui descend de l'échelle du module lunaire. Son nom entre à l'instant dans l'Histoire. Deux autres hommes l'accompagnent dans cette mission historique : le pilote du module de commande Michael Collins et le pilote de module lunaire Edwin Aldrin. Le 50e anniversaire du premier pas de l'Homme sur la Lune s'apprête à être célébré dans le monde entier ce samedi 20 juillet 2019.

Les trois astronautes avaient le même âge à cette époque. Ils sont nés en 1930.

Neil Armstrong fut le premier à mettre les pieds sur la lune en prononçant cette phrase restée célèbre : « c’est un petit pas pour [un] homme, [mais] un bond de géant pour l'humanité ». Il est décédé le 7 août 2012 à l’âge de 82 ans.

Edwin "Buzz" Aldrin qui fut le deuxième homme à marcher sur la lune et Michael Collins le pilote du module de commande sont encore en vie.

Lien: https://www.linternaute.com/actualite/histoire/2199712-mission-apollo-11-voici-comment-l-homme-a-marche-sur-la-lune/

Vidéo: https://www.google.com/?mlLightbox=1