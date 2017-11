Il y a deux ans le carnage de Bataclan à Paris

Le 13 novembre 2015, 90 spectateurs d’un concert du groupe de hard rock Eagles of Death Metal, étaient tués par trois terroristes venus de Belgique pendant une interminable prise d’otages, tandis que deux autres commandos semaient la mort ailleurs dans Paris et aux abords du Stade de France. Au total 130 personnes avaient été assassinées et plus de 350 blessés dans les attentats les plus meurtriers jamais commis en France.

Le scénario mis en œuvre par les terroristes figure parmi les plus redoutés des forces de sécurité. Nécessitant peu de moyens, il est difficile à anticiper et à stopper. Des attaques coordonnées se sont déroulées en sept lieux différents entre 21 h 30 et 23 heures. Les assaillants ont tiré à coups de fusil d’assaut visant des endroits très fréquentés, avec pour but de faire le plus de victimes possible.

Des explosions au Stade de France, plusieurs fusillades dans les Xe et XIe arrondissements de Paris, une prise d’otages sanglante dans la salle de spectacle du Bataclan, où les forces de sécurité ont donné l’assaut vers minuit et demie. De minute en minute, l’effroi et la panique. La liste des lieux touchés et du nombre des victimes n’a cessé de s’allonger. Dix mois après les attentats contre « Charlie Hebdo » et le magasin Hyper Cacher, Paris a renoué avec une vague d’attaques terroristes plus meurtrière encore. Un véritable carnage.

Fusillades meurtrières contre des terrasses du 10e et 11e. Quasi simultanément, trois tueurs mènent une virée meurtrière dans un quartier de l'est parisien. Circulant à bord d'une Seat noire, ils ouvrent le feu sur les clients attablés en terrasse de bars et restaurants du 10e et 1e arrondissement et tuent 39

Carnage au Bataclan, où se produisait le groupe de rock américain Eagles of Death Metal. A 21h40, trois autres djihadistes se lancent à l'assaut d'une salle de concert du 11e arrondissement, Le Bataclan, où un groupe de rock californien a attiré près de 1500 fans. A 0h20, des policiers d'élite donnent l'assaut. Les trois assaillnts sont tués. Les rescapés enjambent les cadavres pour sortir.

Daech l'organisation terroriste revendique les attentats et se réjouit d'avoir fauché des «centaines d'idolâtres» rassemblés au Bataclan pour une «fête de perversité».

Le monde se pare des couleurs de la France. «C'est une attaque contre toute l'humanité», déclare le président américain Barack Obama, alors que le monde entier, choqué, se pare des couleurs françaises, entonne la Marseillaise, et se dit prêt à soutenir la France dans sa riposte.

Presque un an jour pour jour après ces attaques, le Bataclan a rouvert ses portes, le 12 novembre 2016, espérant redevenir, un jour, une salle de spectacle normale.

Si, à cause de ce terrorisme aveugle et abjecte, nous changeons notre société, il sortira gagnant. Nous vaincrons les terroristes en vivant comme nous le voulons, et non comme ils le veulent, eux. En étant unis et solidaires partout, en promouvant la paix, le progrès et l’amitié entre les peuples le terrorisme ne passera pas.

Abdessatar Klai