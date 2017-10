Ils se sont retrouvés autour de la tombe de Lazhar Bououni

Une semaine après la mort de l’ancien ministre et doyen Lazhar Bououni, plusieurs de ses amis et des membres de sa famille se sont retrouvés autour de sa tombe qu’ils ont couverte du drapeau national, ce vendredi matin, pour réciter la Fatiha. Il y avait le député Mondher Belhaj Ali, l’avocat Abdessatar Messaoudi, le président de l’amicale des anciens parlementaires, Adel Kaaniche et son secrétaire général Lazhar Dhifi, le président de l’association des parlementaires Jamel Khemakham… Etaient, également présents plusieurs anciens ministres, j’ai cité Samir Labidi, Tawfik Baccar, Kamel Haj Sassi, Mohamed Jegham, Béchir Tekkari, Néziha Zarrouk, Samira Khayach, Mabrouk Bahri…

Lazhar Bououni est décédé le 14 octobre courant suite à une foudroyante attaque cardiaque, en raison d’un harcèlement judiciaire dont il a fait l’objet au cours des dernières années. Il a été, entre 2004 et 2010, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie. Il est ensuite ministre de la Justice et des Droits de l'homme entre janvier 2010 et janvier 2011.