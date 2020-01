Imed Dérouiche : il y aura un compromis politique pour accorder la confiance au gouvernement

Dans une interview accordée au journal la Presse et publiée dans son édition de dimanche 05 janviee 2020, l’expert en énergie et homme politique Imed Dérouiche a développé des idées et des suggestions relatives à la réforme de tout le système politique et de gouvernance en Tunisie. En tant qu’observateur de la vie politique, revient sur tous ces sujets et d’autres. Des réformes économiques qu’il faut opérer, à l’actuelle conjoncture politique, en passant bien évidemment par le secteur énergétique et les énergies renouvelables.

Concernant le vote de confiance à l’équipe de Habib Jemli, il pense Je pense qu’il y aura un accord, un compromis politique, pour voter le gouvernement dans un seul objectif : assurer une stabilité politique pour passer à un autre gouvernement et lui donner l’opportunité de commencer à travailler et gérer les problèmes économiques.

