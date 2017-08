Incendies à Jendouba : six familles évacuées et la situation est sous contrôle

Les unités de la protection civile soutenues par les forces armées continuent de lutter contre les incendies qui se sont propagés depuis dimanche dernier dans les régions de Ain Draham, Fernana et Tabarka du gouvernorat de Jendouba. Au total 15 incendies ont été signalés dans les premières heures de ce mardi 1er août. Un nouvel incendie déclaré dans la région d’El Mrij près du complexe sportif d’Ain Draham.

Selon, le colonel Mounir Riabi, directeur régional de la protection civile à Jendouba la situation est désormais sous contrôle.

Riabi a démenti, dans une déclaration à Mosaïque FM, les informations qui parlent de pertes humaines ou d’asphyxie. Trois cas ont été signalés et ils sont causés par la fatigue lors des tentatives de lutter contre les flammes.

Six familles ont été évacuées et d’autres ont été logés par leurs voisins. La majorité des familles refusent de quitter les lieux. Le feu a détruit 23 maisons dans trois régions. La région la plus touchée est El Houamed. Des engins seront dépêchés sur les lieux des incendies dans le but d’aider à lutter contre les flammes. Nous appelons les habitants de cette région à la vigilance et à quitter les lieux en cas de propagation des flammes, a conclu Mounir Riabi.