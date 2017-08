Incident Ennejma Ezzahra : Hichem Rostom au secours de sa femme

Hichem Rostom a réagi suite à l’incident créé par sa femme Sana Ezzine, au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd lors de la soirée de musique et de chants Ibn Arabi, et ce dans le cadre du festival « Rouhaniyet » dirigé par Hichem Rostom. Il a apporté son soutien à son épouse, dans l’émission Corniche sur Mosaïqué FM, de ce vendredi 25 aout 2017. Hichem Rostom a expliqué que la troupe a été gênée par une musique provenant d'une autre fête se déroulant dans un restaurant à Sidi Bou Saïd. Ses membres s'en sont plaint au début avant de s'attaquer à l'organisation du festival et dire qu'ils ont été mal reçus.

A cela, Sana Ezzine Rostom qui est sa femme et la directrice artistique du festival leur a répondu dans le cadre du respect.

Il a aussi ajouté que ce qui circule sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook a pour but de nuire à l'image du festival et de la Tunisie.