Incidents dans un match barrage, ça ne se passe pas que chez nous

« Ecœurant », « honteux »... La polémique enfle en France après les incidents lors de la victoire de l'AC Ajaccio contre Le Havre en prébarrages de Ligue 2, dimanche dernier. Vendredi 18 mai, le match entre Le Havre et Ajaccio, comptant pour l'accès en Ligue 1, devait avoir lieu à 20h45, mais le bus des joueurs du Havre Athletic Club (HAC) a été la cible de supporters corses, à l'entrée du stade François-Coty à Ajaccio. Quelques heures avant le début du match, le car des Normands a été arrêté et encerclé pendant plus de trois heures par des supporters ajacciens. Les supporters corses ont lancé des fumigènes, des bombes agricoles et proféré des insultes racistes en direction des joueurs.

Mis en place pour la première fois cette année en France, les matchs de pré-barrage de Ligue 2 sont contestés par un membre de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel qui pense que « ça ne marche pas les barrages, la tension est trop forte, et dans certaines circonstances elle explose ».

Ces incidents ne sont pas sans rappeler les incideents qui se sont produits lors du match barrage entre Gafsa et Ben Guerdane.