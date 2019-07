Inde : un tigre prend en chasse deux gardes-forestiers à moto

Une impressionnante vidéo, qui circule depuis le 29 juin, montre un tigre prendre en chasse une moto sur laquelle se trouvent deux hommes, avant de renoncer. Tournée dans l’État du Kerala, en Inde, elle est vite devenue virale. Si certains ont suggéré qu’elle aurait pu être truquée, elle est bien réelle.

La vidéo a été publiée sur la page Facebook de Forests and Wildlife Protection Society (FAWPS), une ONG indienne de défense des animaux sauvages, basée dans l’État du Telangana (sud). Depuis le 29 juin, elle a récolté plus d’1,2 million de vues et plus de 10 000 partages.

https://observers.france24.com/fr/20190705-video-inde-tigre-prend-chasse-moto-gardes-forestiers-parc?xtor=CS1-51-[Desktop]-[RMC+Sport+%28Altice%29]