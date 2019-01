Infinix Smart 2 officiellement en Tunisie

La Société Cellcom, quatrième distributeur officiel de la marque Infinix dans le monde, vient de lancer le nouvel appareil dans les shops de téléphonie mobile.

Doté de la fonction Face ID, d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un double LTE 4G et d’un rapport d’aspect 18:9., ce nouveau joyau est une aubaine pour les inconditionnels d’Infinix, en ce sens que l'appareil arbore un design moderne qui se décline en de belles couleurs: noir et rouge.

Alors que sa caméra arrière et le flash LED sont placés verticalement dans le coin supérieur gauche, ce qui est très à la mode, Infinix Smart 2 possède une version avec scanner d’empreintes digitales et une variante moins chère sans elle.

Avec une texture Metallic feel avec un look global premium, l'appareil, qui mesure 8,4 mm d’épaisseur, possède un haut-parleur arrière dans le coin inférieur pour des sons de qualité.

Outre sa caméra arrière de 13 MP à l’arrière chargée avec un effet bokeh et un flash double LED, l'appareil possède d’autres fonctionnalités internes pour améliorer votre photographie. Tandis que l’appareil photo selfie 8 MP gère vos selfies avec un flash à double tonalité qui prend en charge l’identification de visages.

Une très belle résolution pour vos images

L’écran tactile HD + TFT de 5,5 pouces de l'appareil permet d'afficher clairement et en grand format vos films et vos jeux. Il possède une résolution de 1440 x 720 pixels et une densité de 282 pixels par pouce, ce qui rend les détails sur l’écran suffisamment clairs.

Le Smart 2 fonctionne sur Android 8.1 Oreo avec XOS 3.0. Pour le multitâche, Infinix Smart 2 a la norme 1 Go de RAM, cela devrait être plus que suffisant pour les utilisateurs légers. L’espace de stockage disponible pour stocker des fichiers et des applications est de 16 GO, vous pouvez également mettre à niveau jusqu’à 128 Go en utilisant une carte mémoire.

L’Infinix Smart 2 est alimenté par une batterie Li-Po non amovible de 3050mAh sans technologie de charge rapide. Sans la fonction de chargement rapide, charger la batterie de 0% à 100% peut prendre uniquement 2.3 heures.

Le prix du Smart 2 est de 319 DT. Il existe en deux couleurs noir et rouge.