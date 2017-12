Inhumation du martyr Mohamed Ben Belgacem

La cérémonie d’inhumation du militaire Mohamed Ben Belgacem, tué lundi 11 décembre 2017, dans une explosion de mine au Mont Chaambi, a eu lieu, hier après-midi, dans sa ville natale à Bir Mcherga, (Gouvernorat de Zaghouan) en présence d’un grand nombre de citoyens.

Présent à la cérémonie d’inhumation, le ministre de la Justice Ghazi Jribi a souligné que l'État n'abandonnera pas ses martyrs et qu'il fera tout son possible pour apporter un soutien matériel et moral à leurs familles.

Le ministre, qui a présenté ses condoléances à la famille du martyr, a proposé l’appellation de l’une des rues de la ville de Bir Mcherga du nom du martyr en hommage à ses sacrifices.