Intempéries : liste des routes coupées dans toutes les régions

La Garde nationale a annoncé jeudi soir que la circulation a été interrompue sur plusieurs routes dans les gouvernorats de Béja, Kairouan, Siliana, Monastir, Jendouba, Nabeul et Sousse à cause des fortes précipitations.

Voici les routes qui ont connu une interruption de la circulation:

Beja:

- Ancienne route nationale n°05, au niveau de Kantara Sidi Madain reliant Sidi Madain à Gbolat en raison de la crue de oued Al Hammar, la circulation a été déviée sur la route nationale n°06.

- La route locale n° 620 reliant la nationale n° 05 à Zeldo-Testour en raison de la crue de l'oued Khalled Testour et le trafic a été dévié vers la route locale n° 56 en passant via Mzougha et Testour.

Kairouan:

- La route goudronnée et non balisée, au niveau de Sarja-Hajeb Layoun reliant Hajeb Layoun et Al Alaa en raison de la crue de oued Zroud. La déviation de la circulation n'est pas possible.

- La route goudronnée et non balisée entre Hajeb Layoun et Al Alaa, viat la zone de Serja en raison de l'inondation de la crue de oued Zroud. Le trafic a été dévié via la route régionale n°73 reliant la route nationale n° 03 au carrefour de Hwareb-Haffouz.

- La route régionale n° 171 km 66 reliant Al Elm et Sbikha en raison de la crue de l'oued Dalloussi. Seuls les camions lourds peuvent circuler.

- La route goudronnée non balisée reliant El Elm et Siseb en raison de la crue de l'oued Al Arish, la circulation ne pouvant pas être déviée.

- La route goudronnée non balisée reliant El Elm à Driat en raison de la crue de l'oued Ballaa, la circulation ne pouvant pas être déviée.

Siliana:

- La route régionale n° 74 reliant Hammam Bayadhah à Teboursouk et Al Krib en raison de la crue de l'oued Hamhoum. Le trafic a été dévié par la route nationale n° 05.

- La route régionale n° 60 reliant la route nationale n° 05 à Daouar Aouled Amor, Madain et Al Krib en raison de la crue de l'oued Najia, la circulation ne pouvant pas être déviée.

- La route locale n° 714 reliant Borj Massaoudi à Hammam Bayadha et Al Krib en raison de la crue de l'oued Najia, le trafic a été dévié sur la route nationale n° 05.

- La route nationale n° 18 entre Sers et Al Krib en raison de la crue de l'oued Tassa, le trafic étant dévié par la route nationale n° 05.

Monastir:

- La route régionale n° 93 au niveau de l'entrée de la zone de Masdour, délégation de Bembla entre Jammel et Bembla, à cause de la crue de l'oued Maleh. La circulation ne peut pas être déviée.

Jendouba:

- La route goudronnée non balisée reliant Dkhaylia à Oued Mliz enr aison de la crue de l'oued Raghay. Le trafic est devié sur la route nationale n° 06.

Nabeul:

- La route régionale n° 28 au niveau de Sidi Jdidi reliant Sidi Jdidi à Hammam Bint Jididi en raison de l’abondance des eaux. Le trafic est dévié vers Bouficha.

Sousse:

- La route nationale n° 01, au croisement du km 101, Al Frada et Bir Massaoud reliant Sousse à Tunis, en rasion de la crue de l'oued Khairat, le trafic étant dévié vers Hergla.

Le communiqué indique que la circulation a repris sur la route locale n° 630, dans la zone de Zouagha, dans la délégation de Nadhor, reliant Nadhaor à Sawaf en raison de la crue de l'oued Zouagha. Le trafic a été dévié par la route 132.

La direction générale de la Garde nationale a appelé les usagers de la route à conduire avec prudence, à prendre les précautions nécessaires, à laisser la distance de sécurité et à respecter le code de la route, à ne pas prendre de risques et à faire usage des phares en circulant.

Elle a mis à la disposition des usages de la route les deux numéros de téléphone de la direction des opérations de la Garde nationale au 71 960448 ou au 71 963512.

Ils peuvent également prendre contact au niveau régional en appelant le numéro gratuit des districts de la garde nationale au 193.