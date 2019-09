Interviewé dans sa prison Nabil Karoui persiste et signe : « Je ne plierai pas »

Dans une interview exclusive accordée, jeudi 12 septembre 2019, au journal en ligne « Acharaa Al magharibi », Nabil Karoui, président du parti « 9alb Tounes » et candidat à la présidentielle du 15 septembre, a souligné que sa détention est le fruit d’une affaire montée de toutes pièces pour l’écarter du scrutin.

« Le dossier dont on parle n’en est pas un et il a été monté par la coalition au pouvoir. Si Chahed abandonne sa mainmise sur la justice, le dit dossier contre moi et mon frère Ghazi, sera classé ». Karoui a expliqué qu’il ne pliera jamais devant les pressions ou toute tentative l’appelant à se retirer de la course, réaffirmant son droit comme tout candidat à exprimer ses opinions et à s’adresser à ses partisans, avec équité, dans le strict respect des règles du jeu.

« Je n’abandonnerai jamais les personnes qui ont droit à une vie meilleure, quels que soient les sacrifices. Je suis toujours fidèle à mes promesses de sortir le peuple tunisien de la pauvreté, de la marginalisation et de l’insécurité. Mon ennemi n’est pas celui qui est à l’origine de ma détention. Mon seul et unique ennemi demeure la pauvreté et mon objectif est le développement et la justice sociale », a-t-il affirmé.

Evoquant les circonstances de son arrestation, Nabil Karoui a expliqué qu’il a été victime « d’un enlèvement’ ». Il a précisé que ceux qui ont procédé à son arrestation à un péage autoroutier l’ont fait de manière spectaculaire et violente et l’ont emmené à la prison de Mornaguia de manière illégale, sans aucune explication.

« C’est pourquoi j’estime que je suis le premier prisonnier politique en Tunisie post-révolution. C’est également l’avis de l’opinion publique en Tunisie et à l’international », a-t-il encore expliqué.

Karoui a ajouté qu’il s’attendait, certes, à son arrestation et à son emprisonnement. « J’ai été informé que Youssef Chahed, son équipe et celle d’Ennahdha ont planifié dans les moindres détails, cette arrestation. Mais pas de cette manière stupide qui renvoie à ce qui se passait avant la Révolution du 14 janvier », a-t-il fait remarquer.

Nabil Karoui a souligné que la coalition « Tahya Ennahdha » a tout prévu, suite à sa montée fulgurante dans les sondages. Son arrestation, selon lui, constitue le point final d’une longue séries de mesures contre lui, la chaîne Nessma TV, l’Association caritative « Khalil Tounes » et la loi d’exclusion, sur mesure, adoptée par l’ARP, pour l’écarter de la course à la présidentielle.