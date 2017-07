Irak : Daesh chassée de la ville de Mossoul

Trois ans après sa conquête par Daesh, Mossoul a été libérée par les forces irakiennes ce dimanche.

Après plusieurs mois d’affrontements, les forces irakiennes annoncent ce dimanche avoir repris la ville de Mossoul aux combattants de Daesh. «Le commandant en chef des forces armées (le Premier ministre) Haïdar al Abadi est arrivé dans la ville libérée de Mossoul et a félicité les combattants héroïques et le peuple irakien pour cette grande victoire », lit-on dans un communiqué des services. Cette reconquête de Mossoul est une grande victoire symbolique. Mossoul était le fief le plus important de l’Etat islamique en Irak, le chef des djihadistes, Abou Bakr al Baghdadi, y avait proclamé un califat à la mi-2014 dans la grande mosquée Al Nouri.