Isie: gel du poste de porte parole détenu par Hasna Ben Slimane

Une source à l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a indiqué à l’agence TAP que le conseil a décidé, samedi, de geler le poste de porte-parole officiel de l’instance occupé, actuellement, par Hasna Ben Slimane et ce, jusqu’à l’amendement du règlement intérieur et la fixation des attributions.

La même source, qui a préféré ne pas dévoiler son identité, a souligné que cette décision a été prise étant donné que les membres de l’ISIE considèrent que les déclarations médiatiques peuvent être données par tous les membres et non pas uniquement par le porte-parole.

Et d’ajouter que pendant les élections de 2011, l’expérience a montré que le poste de porte-parole a créé plusieurs problématiques et n’a pas été une bonne solution.

Dans ce même contexte, une deuxième source de l’ISIE et qui a préféré également ne pas dévoiler son identité a indiqué à l’agence TAP que la décision de gel a été prise vu que le poste de porte-parole n’est pas inscrit dans le règlement intérieur de l’ISIE.

Elle a, en outre, signalé que la présence répétitive de Hasna Ben Slimane sur une même chaine télévisée et l’exploitation par certains de cette présence pour porter atteinte à quelques membres de l’ISIE ont été aussi derrière le gel de son poste surtout qu’elle ne s’est pas limitée à la lecture ou à la précision des décisions du conseil de l’ISIE et a fourni des données internes et sensibles, bien qu’elle a été avertie, plusieurs fois.

A noter que l’ISIE avait annoncé, le 13 février 2019, la nomination de Hasna Ben Slimane au poste de porte-parole officiel de l’ISIE.

Ben Slimane a été élue par le parlement, le 30 janvier 2019, membre du conseil de l’ISIE, avec 155 voix.