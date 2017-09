Iyed Dahmani : le gouvernement sera en guerre contre la crise économique

Iyed Dahmani, ministre chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement qui a été confirmé dans son poste malgré les appels à son limogeage, est revenu, hier, dans l’émission Midi Show, sur le remaniement ministériel annoncé par le chef du gouvernement, mercredi 6 septembre. Il a assuré que le casting est bon et donné comme exemple le retour de Abdelkrim Zbidi à la défense et Ridha Chalghoum aux finances, deux ministres « connus pour leur compétence », a-t-il affirmé. Il a expliqué que contrairement à ce qu’on dit, « Nidaa Tounes n’est pas dominant dans la nouvelle équipe ».

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le pays a besoin de stabilité politique pour atteindre les objectifs tracés. Il a exclu toute forme de « cohabitation entre Carthge et la Kasbah »

Selon lui, « le gouvernement sera ne guerre contre la crise économique et cetet guerre ne vise pas le volet social ».

Iyed Dahmani a, par ailleurs, déclaré que prétendre que « le gouvernement de Youssef Chahed n'a pas de programme est un peu stupide », et ce en référence au statut posté sur Facebook par Mehdi Jomâa, leader d'Al Badil, à l'issue de l'annonce du remaniement ministériel.



Le porte-parole du gouvernement a répondu aux critiques ayant suivi la nomination de Lotfi Brahem à la tête du ministère de l'Intérieur. « Brahem est l’enfant de l’Etat. Il fait partie du corps de la Garde Nationale (...) il n'est pas inconnu du secteur »