JA : une campagne anti-Chahed pour stopper sa fulgurante ascension

Selon Jeune Afrique « la fulgurante percée politique » de Youssef Chahed « contrecarre les ambitions de Hafedh Caïd Essebsi et de Sofiane Toubel, respectivement directeur exécutif et chef du groupe parlementaire de Nidaa Tounes ». Et comme ils sont « impuissants à freiner sa popularité », et craignant que sa guerre contre la corruption n’aboutisse à la mise en cause des députés du parti, il a été décidé de ne pas le laisser faire.

Citant des sources proches du bureau politique de Nidaa Tounes, JA affirme qu’une « campagne anti-Chahed dans les médias et sur les réseaux sociaux » est en cours de préparation. Elle sera « axée sur le rôle qu’il a joué jusqu’en 2015 en tant qu’expert international auprès du ministère américain de l’Agriculture dans l’introduction, très contestée en Tunisie, de produits de la firme Monsanto ».

http://www.jeuneafrique.com/mag/457461/politique/tunisie-lascension-de-y...