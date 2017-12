A Jakarta, Jhinaoui renouvelle la condamnation par la Tunisie de la décision de Trump

Le ministre des Affaires étrangères Khemaïes Jhinaoui a renouvelé, jeudi, la condamnation par la Tunisie de la décision unilatérale du président Américain Donald Trump de reconnaître al-Qods comme capitale d'Israël et d’y transférer l'ambassade américaine.

« Cette décision risque d’entraver les efforts de relance du processus de paix et de plonger la région dans une spirale de tension et d'instabilité », a-t-il averti dans son discours à l’occasion de la dixième session du « Forum de la démocratie de Bali » tenue dans la capitale indonésienne Jakarta,

« Cette décision risque également d’avoir des répercussions négatives sur l'opinion publique arabe, islamique et chrétienne, compte tenu de la place qu’occupe la ville d’al-Qods chez les peuples de la région », a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position immuable de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne et son soutien à tous les efforts visant à trouver un règlement pacifique à cette question, conformément aux résolutions des Nations Unies et aux conventions internationales y afférentes.

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui se trouve les 7 et 8 décembre 2017 en visite de travail en Indonésie, à l'invitation de son homologue indonésienne, Retno Marsudi, pour participer à la 10e session du Forum de la démocratie de Bali.

Des représentants de 60 pays et de plusieurs organisations régionales et internationales sont présents à ce forum.

Le ministre devra effectuer une série d'entretiens avec son homologue indonésienne et nombre de hauts responsables indonésiens.

Les moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays et le suivi des résultats de la 10e session de la Commission mixte tuniso-indonésienne, tenu à Tunis au début du mois d'octobre, seront au centre de ces entretiens.