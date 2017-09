Je ne te quitterai plus en 10 langues le 6 octobre au théâtre municipal

« Je ne te quitterai plus... » est le fruit d’un projet à caractère interculturel. C’est l’intitulé du spectacle qui sera donné le 6 octobre 2017 à 19H00 au théâtre municipal de Tunis par le chanteur Martin Liebig et son orchestre. Installé en Tunisie depuis 2010, l’artiste propose avec sa formation musicale réunissant des artistes de différentes nationalités, des chansons en dix langues: allemand, français, anglais, espagnol, portugais, italien, arabe, turc, russe et polonais. Les textes sont inspirés de la poésie du XX siècle: I. Bachmann, M.L. Kaschnitz, G. Trakl, J. Tuwim, P. Éluard, G.Bonheur, M. Cbetajeva, C. Mireiles, B. Braley, J. Bodet, A. Palazzeschi, K. Illakowiczowna.

La musique a été confiée à Wojciech Zeuschner, un compositeur polonais, auteur d’une centaine œuvres pour piano dans des arrangements de Jawher Matmati et Toyoko Azaiez deux artistes qui ont unifié ensemble la musique occidentale avec une touche-synthèse orientale, ce qui permet un regard profond dans la beauté des deux mondes.

Le chanteur Martin Liebig a effectué des études vocales avec la soprano allemande Aniela Fechner, le contre-ténor polonais Robert Nakoneczny et la soprano bulgare Hristina Hadjieva. Dans les années 90, il a choisi le cycle de poèmes de poètes remarquables du XX siècle et établi une collaboration musicale avec un compositeur polonais, Wojciech Zeuschner qui a mis les textes en musique. En 1998, il a obtenu le prix du public lors de l'international Voice Competition IBLA à Raguse (Italie) et le prix III du Jury.

Avec son programme de chansons multilingues, Liebig a donné des concerts dans plusieurs pays à savoir la Pologne, l'Allemagne, l'Italie et la Turquie accompagné de ses pianistes Jan Zeyland, et Samira Aslanbeyova. Après avoir passé de nombreuses années à Istanbul, il vit depuis 2010 à Tunis. En 2013, Martin Liebig a commencé à travailler avec la japonaise Toyoko Azaiez professeure à l'Institut supérieur de Musique de Tunis (ISMT) qui est devenue son pianiste de concert et avec un jeune arrangeur tunisien Jawher Matmati. Les résultats de cette entreprise se sont avérés très fructueux et leurs efforts ont apporté les arrangements musicaux de 25 chansons pour 8 instruments.

Outre la pianiste Toyoko Azaiez, l’Orchestre réunit également Marouen Allam à la contrebasse, Yassine Guettat au violon, le violoncelliste Mohamed Amine Ben Smida, membre de l'Orchestre symphonique tunisien, le percussionniste Marouen Hosni, Mohamed Ben Salha au nay, kawala et duduk, le guitariste Mohamed Ben Slama et Seif Eddine Srairi au luth.