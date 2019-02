Jendouba: le directeur régional de l'équipement reste en détention

Le ministère public du tribunal de première instance de Jendouba a rejeté jeudi soir la demande de libération du directeur régional de l'équipement et de l'habitat, arrêté pour soupçon de corruption administrative et financière, ainsi que plusieurs responsables administratifs, le contrôleur régional des dépenses publiques et un entrepreneur, rapporte le correspondant de l'agence TAP.

"Le ministère public avait fait appel de la décision de libération par le premier juge d'instruction au premier bureau du tribunal, afin de présenter le dossier devant le département de mise en accusation de la Cour d'appel de Jendouba pour donner son avis", a déclaré à l'agence TAP le procureur de la république du tribunal de première instance de la ville du nord ouest.

Le premier juge d'instruction a annoncé jeudi la décision de libérer le directeur de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Jendouba, détenu depuis le 31 janvier dernier, pour soupçon de corruption financière et administrative portant sur une transaction publique avec un entrepreneur de la région.

Celui-ci ainsi qu'un groupe de responsables administratifs et le contrôleur régional des dépenses publiques dans la région sont toujours en détention dans la prison civile de Bulla Regia (gouvernorat de Jendouba) pour enquête.

(Source : TAP)