Jérémy Barnoin vainqueur d'un Moto Tour Series Tunisie mémorable

Mémorable ! C’est le qualificatif qui correspond le mieux à ce Moto Tour Series Tunisie qui s’est terminé ce lundi. Mémorable par l’accueil et l’engouement des Tunisiens, par la beauté des paysages et par la qualité des spéciales.

Jérémy Barnoin (KTM 990 SMT) a assuré dans la 5e et dernière étape, disputée hier entre Tataouine et Hammamet, pour s’adjuger la victoire finale. Le Grenoblois s’est imposé devant Jérôme Putin (Triumph 865 Street Triple) et Tarek Azabou (BMW S 1000 RR).

Cette 5e étape a été remportée par Franck Couderc (Ducati Multistrada Pikes Peak). Le Stéphanois de 58 ans s’adjuge ainsi la 6e place du classement final et le trophée « vétérans ».

La première féminine est Sonia Barbot (BMW F 700 GS) qui se classe à la 7e place finale.

Les vainqueurs par catégorie sont : Christophe Overney (Husaberg 450) en 750, Florian Bichaud (Yamaha 660) en Academy, Michel Muller (Honda Transalp 600) en classiques et Bruno Vezzuti (Quadro) en 3-4 roues.

Le trophée du meilleur Tunisien a été attribué à Tarek Azabou (BMW S 1000 RR) 3e au classement final devant Houssem Jebali (Yamaha 1000 R1) 14e, Thameur Aouini, 16e et Mohamed Sassi 17e.

Malgré quelques absences dues à des chutes, tous se sont retrouvés à Hammamet pour une remise des prix à l’hôtel Lella Baya, sis au bord d’une magnifique plage de sable blanc. Les pilotes ont pu fêter comme il se doit leurs champions et se reposer avant d’entamer une dernière liaison, mardi entre Hammamet et Tunis. Après l’embarquement sur le « Tanit », pilotes et accompagnants arriveront à Marseille mercredi.

Ils ont dit :

Jérémy Barnoin, vainqueur : « Tout s’est bien passé »

« Tout s’est bien passé. Juste une toute petite chute de rien, heureusement. Mais on ne pouvait pas faire mieux. Et avec le soleil en plus ! J’ai été en tête tout le long de l’épreuve et j’ai assuré, je me suis fait peur sur une spéciale mais Benoît (Nimis) est tombé aussi. Sinon, cela aurait été beaucoup plus chaud jusqu’à la fin. Là, j’ai pu assurer. Les spéciales étaient super, passant du glissant au très rapide. Et la moto était bonne pour tout, c’est un vrai couteau suisse qu’on peut utiliser pour de la balade, du glissant et du rapide. Mon prochain objectif ? Juste le rallye de l’Ain et c’est tout. Je ne serai pas présent au Moto Tour Series France, mais l’année prochaine, je serai là ».

Jérôme Putin, 2e : « Que du plaisir ! »

« Que du plaisir ! Des spéciales sauf la dernière qui était vraiment glissante, où j’ai assuré ma 2e place. De beaux paysages, des concurrents vraiment sympas avec lesquels on a super déliré cette semaine. Une belle expérience et je suis content pour Central Team et Thierry Boyer de ramener cette 2e place. Je connaissais déjà Tataouine et Chenini, mais je ne l’avais pas fait en moto, c’était magnifique ».

Tarek Azabou, 3e : « Très heureux ! »

« Je précise que je ne suis pas policier. Je fais de l’exportation de fruits de mer et crustacés. Mais je pratique la moto depuis tout petit, même s’il n’y a pas de circuit en Tunisie. Je termine sur le podium et j’en suis très heureux. Pourtant, je n’ai pas d’expérience en rallye et je roule sur une BMW S 100 RR équipée de bracelets, qui n’est pas vraiment une moto de rallye ».

Sonia Barbot, 6e et 1re féminine : "Je me suis régalée"

« Je ai pris ce rallye en dilettante, mais je me suis régalée au guidon de cette BMW F 700 GS, une moto que je découvre. Les spéciales étaient super sympas, je ne suis pas tombée, il y a eu quelques chutes et un peu d’attente, mais la Tunisie est un pays que j’adore et je suis très contente d’être venue. J’étais déjà venue il y a trois ans et ici et le Moto Tour ici, c’est un peu la colonie de vacances ».

Franck Couderc, 7e et 1er vétéran : « J'ai adoré ! »

« J’ai disputé quatre Moto Tour et j’ai été trois fois champion de France vétéran et une fois champion de France Top Sport. J’ai adoré ce Moto Tour Series Tunisie, c’est une formule qui me convient bien, avec des hôtels tous les soirs, un bon coup de moto et des étapes très diversifiées, très intéressantes et avec un côté touristique dans une épreuve sportive ».