Jeune Afrique en exclusivité sur les mobiles Orange en Afrique

Jeune Afrique Media Group et Orange MEA ont conclu un partenariat stratégique sur la diffusion des contenus de Jeune Afrique, permettant ainsi à tous les clients d’Orange de la zone francophone Afrique (y compris Maghreb) équipés du service Live Screen d’Orange d'accéder sur leur smartphone Android au fil d'actualité de JeuneAfrique.com.

De plus, et ce, à partir de septembre 2018, Orange distribuera les offres d’abonnements digitales de Jeune Afrique incluant l'accès illimité à tous les articles ainsi qu'à toutes les archives du magazine.

Le service Live Screen d’Orange proposera en temps réel l'actualité politique, économique, sociale, culturelle et sportive couverte par Jeune Afrique ; avec un point de départ sur la Coupe du Monde 2018 qui sera largement couverte par la rédaction et les journalistes de Jeune Afrique.

Ce fil d’actualité permettra également aux utilisateurs d'être redirigé vers les articles de Jeune Afrique dans leur intégralité et disponibles sur le site JeuneAfrique.com.

Jeune Afrique est le premier média panafricain. Il apporte chaque jour un regard éclairé sur l’actualité du continent au travers d’enquêtes exclusives, dossiers, analyses, débats ou chroniques.

Depuis près de 60 ans, Jeune Afrique diffuse un contenu de qualité avec des informations inédites, contextualisées, et analysées, en prise avec l’actualité immédiate des différents pays et de leur avenir pour mieux les comprendre.

Les offres d’abonnements au service digital de Jeune Afrique, distribuées par Orange, à partir de septembre 2018, seront disponibles en monnaie locale, avec possibilité de paiement par Orange Money depuis les sites e-commerce d'Orange. Elles s’entendront sans frais additionnels de consommation de data pour l’accès au service.

Ces offres seront disponibles pour les clients d’Orange dans les pays suivants : Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroun, République Démocratique du Congo, Madagascar

Orange est présent dans 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte 120,9 millions de clients (au T1 2018). Avec 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, cette zone est une priorité stratégique pour le Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de service financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte plus de 36,7 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.