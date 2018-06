Jordanie : appels à la démission « du gouvernement de la honte »

La mobilisation est quotidienne en Jordanie. Depuis cinq jours, des milliers de manifestants se rassemblent, chaque nuit, dans de nombreuses villes du pays, dont Amman. Ils protestent contre le projet de loi fiscale du gouvernement qui vise à augmenter les impôts. Ils protestent également contre une hausse brutale des prix de l’essence et de l’électricité. Le royaume jordanien est connu pour sa stabilité mais les manifestants réclament purement et simplement la démission du gouvernement. Ils lui reprochent notamment d'être soumis aux institutions financières internationales.

La confiance est rompue entre le peuple et le gouvernement jordanien. À Amman, des milliers de personnes se regroupent toutes les nuits à quelques centaines de mètres du bureau du Premier ministre. Des slogans comme « ce gouvernement est une honte » ou « non, non, à la corruption » étaient repris dimanche soir dans ce quartier de la capitale.

Dimanche soir, la presse locale a annoncé que le Premier ministre devait se rendre, ce lundi matin, au palais royal pour y rencontrer le roi Abdallah. Les manifestants espèrent que le chef du gouvernement va remettre sa démission au monarque.

Ils reprochent au Premier ministre, entre autres, d’être à la solde des institutions financières internationales. Car les mesures d'austérité que cherche à appliquer le gouvernement ont été négociées avec le FMI, en échange de son aide financière. Un des points que les manifestants critiquent vivement.

Reuters