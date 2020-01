Jour de l'an: les forces de sécurité prêtes pour parer à toute éventualité

Les forces de sécurité, tous corps du métier confondus, sont prêtes à sécuriser les fêtes de fin d’année, a assuré, mardi 31 décembre, Khaled Hayouni, porte-parole du ministère de l’Intérieur.

“Le département de l’Intérieur maintiendra un niveau de vigilance élevé pour parer à toute éventualité”, a-t-il ajouté dans une déclaration à TAP, soulignant la mise en place d’un plan de sécurité rigoureux en quatre axes.

Dans le même contexte, Hayouni a souligné le renforcement de la présence des forces de sécurité autour des sites sensibles, citant à ce propos, les institutions de souveraineté et diplomatiques, les espaces publics, les moyens de transport et les routes menant aux discothèques et aux zones touristiques.

En ce qui concerne les zones frontalières, Hayouni a indiqué que les forces de sécurité ont tout mis en œuvre pour prévenir toute intrusion possible.

“Le ministère de l’Intérieur a mis les bouchées doubles pour que les fêtes de cette fin d’année 2019 se passent bien. Que ce soit pour les Tunisiens ou encore pour ceux (algériens et libyens qui choisissent la Tunisie pour passer la fête du nouvel an”, a-t-il dit.